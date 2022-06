Un home d’uns setanta anys va morir la nit de la revetlla de Sant Joan en incendiar-se el seu habitatge de l’Hospitalet de Llobregat, succés els Mossos investiguen per determinar les causes del foc. Segons fonts del cos, inicialment, treballen amb la hipòtesi que es va produir «una mort accidental i no criminal», alhora que es van fer comprovacions en la canalització del gas.

Els Bombers de la Generalitat van informar que van ser alertats a les 22:23 hores de l’incendi, pel qual van haver de ser desallotjats una trentena de veïns de l’immoble, que posteriorment van tornar a casa. L’incendi va tenir lloc en un pis de la tercera planta de l’edifici al número 168 del carrer Montseny de l’Hospitalet lloc al qual els Bombers van desplaçar quatre dotacions, així com efectius de la Policia Local, Mossos i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Alguns testimonis van assegurar que un coet llançat amb motiu de la revetlla de Sant Joan havia entrat per la finestra de la casa incendiada.