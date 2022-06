El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha negat l’acusació de falta de diàleg amb el sector, i després de recordar que ha fet fins a set propostes diferents als representants sindicals, ha volgut deixar clar que ell ha vingut «a governar i prendre decisions» i no a «gestionar».

Cambray va respondre ahir al ple del Parlament tres interpel·lacions seguides plantejades pels grups d’En Comú Podem, PSC i la CUP, per aquest ordre. Al diputat d’En Comú Podem Jordi Jordán, el conseller d’Educació li va indicar que avançar una setmana l’inici del curs escolar «és una bona mesura per a l’alumnat» i que per això es va prendre la decisió, que manté encara que això impliqui que no hi haurà la moratòria que demanaven alguns sindicats.

Cambray va admetre que el curs ha estat marcat per problemes com la covid, «però també per les sentències judicials contra el sistema educatiu català», i sobre les vagues de professors va deixar entreveure que no l’han fet canviar de criteri. «Governar és prendre decisions, no he vingut a gestionar», va subratllar amb molta tranquil·litat un conseller d’Educació a qui plouen peticions de dimissió gairebé diàries de sindicats, però també de formacions com la CUP.

Cambray va recordar que «és normal que una part de la comunitat educativa no estigui d’acord» amb certes decisions.