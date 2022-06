Els aliats traslladaran un missatge d’unitat i democràcia davant les noves amenaces en la Cimera de l’OTAN de Madrid que s’espera «crucial», segons van coincidir ahir el secretari general de l’Aliança, Jens Stoltenberg, i l’amfitrió, Pedro Sánchez; i «veritablement històrica», per al president dels EUA, Joe Biden. En la transcendència de la cimera, que oficialment s’inicia avui, van coincidir el president Sánchez i el secretari general de l’OTAN, durant la visita que tots dos van fer al matí a les instal·lacions del recinte de Ifema.

Després del recorregut, Sánchez va dir que el propòsit de la cimera és «clar i rotund»: llançar un missatge d’unitat, «de democràcies que es reuneixen per defensar la democràcia». Per part seva, Stoltenberg va agrair a Sánchez el seu «compromís personal amb el vincle transatlàntic» i la importància que «Europa i Amèrica del Nord estiguin unides». «La cimera de Madrid serà crucial», va recalcar Stoltenberg en referència al fet que els aliats donaran llum verda al nou full de ruta de l’Aliança en «un món més perillós». Per al rei Felip VI l’OTAN és «una referència de llibertat» per a tots els països que defensen la democràcia, a més de ser «la millor expressió de la unitat transatlàntica».