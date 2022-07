Sis persones van morir ahir i vuit van resultar ferides, una d’elles de gravetat, després del despreniment d’un gran bloc de gel de lala glacera la Marmolada, a les Dolomites (Alps italians) i no es descarta que hi pugui haver diversos desapareguts, segons van confirmar a Efe fonts del Salvament Alpí de la regió Vèneto.

El conseller regional de protecció civil del Vèneto, Gianpaolo Bottacin, va informar que podria haver-hi deu desapareguts, però encara no s’ha confirmat, així com tampoc s’ha informat de la nacionalitat dels morts i ferits.

El despreniment, segons les primeres informacions de Salvament Alpí, s’hauria produït a prop de Punta Rocca, en la via d’ascens de la ruta normal per arribar al cim, on hi havia diversos senderistes.

Precisament aquest dissabte a la Marmolada es va aconseguir el rècord de temperatura, amb uns 10 graus al cim, va explicar el president de la regió de Vèneto, on es troba la part del grup muntanyenc de la Marmolada. Segons els testimonis, el tros de glacera es va partir en dos punts, la qual cosa es coneix com a seracs, i va generar una ensulsiada de gairebé tres-cents metres d’ample de gel i pedres que va arrasar tot el que hi havia al seu pas.