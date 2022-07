L’Audiència de Barcelona ha ordenat al jutge Joaquín Aguirre que justifiqui i expliciti la raó per investigar el patrimoni i els viatges del cap de l’oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en una causa oberta per presumpte desviament de fons de la Diputació de Barcelona cap a diverses entitats, entre elles algunes de l’àmbit sobiranista, i presumpte finançament del procés. El tribunal de la Secció 21 estima, així, parcialment el recurs que va presentar la Fiscalia Anticorrupció contra la nova bateria de diligències del titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona en relació amb Alay.

En concret, el jutge va ordenar a la Guàrdia Civil que investigués el patrimoni de l’actual cap de l’oficina de Puigdemont per determinar si es «va enriquir il·lícitament» quan era comissionat de relacions internacionals de la Diputació de Barcelona, com «pel que sembla va fer de forma molt notòria» el seu antecessor, Jordi Castells Massana (ara càrrec de la Generalitat), amb l’aprovació i finalització dels expedients de les subvencions atorgades per a la cooperació al desenvolupament. El togat també va requerir a l’entitat provincial que l’informés de tots els viatges d’Alay quan va ser en aquesta institució (entre 2015 i 2018, en l’època de CiU) i que van ser a càrrec seu, així com els expedients de la despesa. La documentació ja ha estat aportada i hi figuren diversos viatges. Les despeses de dos van ser carregats al principi a la Diputació i després li van ser reclamats a Alay.

Els magistrats de l’Audiència de Barcelona rebutgen que la investigació sigui prospectiva, com al·legava la fiscalia per demanar el seu arxivament, però admet que en la resolució del jutge no s’han posat de manifest «les sospites sòlides que justifiquin la pertinència i necessitat d’aquelles diligències». Per això, anul·la les diligències acordades i sol·licita al jutge dictar una nova resolució en la qual les justifiqui, però no sobre la base dels «resultats sobrevinguts que poguessin haver-se obtingut» mentre es tramitava el recurs de la fiscalia.