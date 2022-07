La mort de l’ex primer ministre japonès Shinzo Abe en un atemptat ha devastat un país amb escassa criminalitat i escrupolosos controls sobre les armes de foc. Shinzo Abe, de 67 anys, va morir ahir després que un home li disparés per l’esquena durant els primers minuts d’un acte electoral a la localitat de Nara.

Les imatges captades per telèfons mòbils el mostren adreçant-se a la multitud i llavors se senten uns trets. «Estava fent un discurs i un home arriba per darrere. El primer tret va semblar que era de joguina. No va caure però després hi va haver un fort esclat. El segon tret va ser més fort, es va poder veure un esclat i fum. Molta gent el va envoltar i li van fer un massatge cardíac», va descriure un testimoni a la cadena televisiva NHK. Abe va ser conduït a l’hospital en helicòpter i declarat mort minuts després de les 5 PM (hora local). Els metges van explicar que havia arribat sense signes vitals i que no havia respost als tractaments de ressuscitació ni havia estat possible aturar l’hemorràgia amb transfusions sanguínies. «La seva condició era extremadament complicada, estava molt greu», va afegir Hidetada Fukushima, metge de l’Hospital Universitari de Res. Abe va rebre un tret al coll i un altre al pit que li va arribar al cor.

L’atacant va ser immobilitzat ràpidament pel cos de seguretat i ahir a la tarda va ser interrogat per la policia. Es tracta de Tetsuya Yamagami, de 41 anys, veí de la localitat de Naga i antic membre de les Forces d’Autodefensa Marítima. Es desconeixen les seves motivacions, però els investigadors van explicar que sentia una profunda animadversió pel líder conservador que no té relació amb a la seva posició política. La intervenció d’Abe no s’havia comunicat als seus seguidors fins al vespre, la qual cosa apunta més a un crim oportunista que a un de llargament planejat. Per a l’atac hauria utilitzat, segons les primeres informacions, una escopeta artesanal.

La baixíssima taxa de criminalitat al Japó explica que els seus polítics solin fer els seus discursos en espais oberts i sense les mesures de seguretat habituals d’altres països. Les principals figures com Abe tenen equips de seguretat privada per les aglomeracions de gent i altres problemes menors. Cal remuntar-se a l’assassinat del primer ministre Inukai Tsuyoshi durant un aldarull el 1932 per trobar un atemptat similar. Una llei prohibeix des del 1958 que els civils tinguin armes de foc i les morts anuals per aquesta causa poques vegades arriben a la desena en un país amb més de cent milions d’habitants. Suposen 0,02 per cada 100.000 habitants en contrast amb les 4,2 dels Estats Units. El 2020 hi va haver 21 detencions per ús d’armes de foc i més de la meitat van correspondre a la yakuza o màfia japonesa.

L’assassinat ha colpit el país. El primer ministre, Fumio Kishida, va condemnar amb llàgrimes la mort del seu predecessor.

Abe va renunciar a acabar el seu mandat el 2020 per les complicacions de la seva colitis ulcerosa crònica després de vuit anys al poder. Suposava un rècord en un país que encadenava efímers primers ministres i va deixar un llegat irregular.