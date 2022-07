Consultar l'estat de les platges abans de sortir de casa. Aquesta és la recomanació que Protecció Civil fa a tots aquells que vulguin fer una escapada per fer un bany o prendre el sol al litoral català. I aquesta és la informació que pots trobar en el següent visor que, un estiu més, t'oferim en línia gràcies a les dades que aquest organisme de la Generalitat de Catalunya ofereix en temps real. Consulta quina bandera oneja a cada moment a cada platja, si es tracta d'una cala vigilada, si hi ha meduses, l'aforament disponible...

La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, ha fet, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu, una crida a banyar-se en platges vigilades. Més tenint en compte que en els primers dies hi ha hagut tres morts per ofegament i que es preveu una alta ocupació als espais naturals.

Aforament en línia

El visor de platges de la Generalitat indica totes les banderes que hi ha a les platges, les que estan vigilades i no vigilades, i també el seu aforament. "És important abans de desplaçar-te mirar el visor i si ja es veu l’aforament complert anar una altra platja, i si hi ha bandera vermella recordar que la gent no es podrà banyar, si no es vol simplement utilitzar les dutxes", apunta Montse Font.

La Generalitat lliura el guardó Bandera Blava a 94 platges catalanes

La Generalitat ha atorgat aquest 2022 la Bandera Blava a 94 platges de 41 municipis catalans. El distintiu, que es renova anualment, reconeix internacionalment la qualitat i els serveis que ofereixen els paratges. Enguany, 90 platges el mantenen respecte a l’any passat i n’hi ha quatre més que el recuperen. La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha aprofitat l’acte, que s'ha celebrat a la platja de La Fosca de Palamós (Baix Empordà) per explicar els resultats del primer control de les aigües de bany catalanes. Segons ha subratllat Jordà, el 98% tenen una qualitat excel·lent.

La consellera ha lliurat avui el guardó Bandera Blava a 41 municipis costaners catalans, que enguany han obtingut 94 platges. D’aquestes, 90 han aconseguit mantenir-lo respecte a l’any passat i quatre el recuperen respecte d’anys anteriors.

La Bandera Blava és un distintiu que reconeix internacionalment la qualitat i serveis de les platges catalanes. Enguany, el distintiu s’ha atorgat concretament a 27 platges de la demarcació de Girona (12 municipis), 31 de Barcelona (14 municipis), 26 de Tarragona (10 municipis) i 10 de les Terres de l’Ebre (5 municipis). El segell el concedeix el Jurat Internacional Bandera Blava 2022 Foundation for Environmental Education (FEE).

En el decurs de l’acte, la consellera d’Acció Climàtica ha afirmat que “aquestes banderes mostren un reconeixement internacional de la qualitat excel·lent de les nostres platges i de les adequades mesures de gestió que fan els ajuntaments” a més, ha dit, “del bon funcionament dels sistemes de sanejament”.

Jordà també ha destacat que el resultat del primer control de les aigües de bany de la temporada, que s’acaba de publicar. "Ens ha d'omplir d'orgull, ja que el 98% de les nostres platges han tingut un resultat excel·lent i el 2% restant tenen una qualitat bona”, ha dit la consellera.

L’acte ha tingut lloc a Palamós. Hi han assistit l’alcalde del municipi, Lluís Puig; el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i el president de l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC), José Palacios, entre d'altres autoritats.

21 persones van morir ofegades a les platges catalanes l'any passat

A la platja cal anar en compte. 21 persones van perdre la vida per ofegament a les cales catalanes l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que indica que la gran majoria van ser homes de nacionalitat espanyola i més de 70 anys. Els anys anteriors hi ha haver 24 ofegaments mortals el 2020, 29 el 2019, 18 el 2018 i 22 el 2017. El cos d'emergències ha llançat una campanya de difusió de consells de seguretat i prevenció amb cartells que es distribuiran en els municipis costaners. D'altra banda, l'ens ha demanat "extremar la prudència" a les platges davant d'un estiu que es preveu "d'afluència massiva" de banyistes per les calorades.