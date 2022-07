El nombre d’infeccions de covid19 i la taxa d’ingressos hospitalaris -també en unitats de vigilància intensiva- tornen a repuntar i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i l’Agència del Medicament Europea (EMA) recomanen la injecció generalitzada de la segona dosi de reforç de la vacuna d’ARN missatger a totes les persones majors de 60 anys i a les poblacions mèdicament vulnerables, a causa del major risc de contreure una malaltia greu. «No hi ha temps per perdre», va dir la comissària de sanitat, Stella Kyriakides. «Faig una crida a tots els Estats membres al fet que despleguin de manera immediata el segon reforç per a tots els majors de 60 anys i els grups vulnerables i urgeixo totes les persones elegibles que es vacunin», va recomanar.

Si les vacunes adaptades mostren una major neutralització enfront de les variants preocupants d’Òmicron també hauria d’injectar-se el segon reforç a treballadors sanitaris i de centres d’atenció de llarga durada per proporcionar una protecció directa i indirecta aquest hivern Encara que la recomanació és preliminar i són els països de la UE els que tenen l’última paraula quant a la seva política de vacunació nacional, tant l’ECDC com l’EMA consideren que els Vint-i-set haurien de considerar un segon reforç primerenc amb les vacunes disponibles no només als majors de 80 anys -com van recomanar l’abril passat- sinó també als adults d’entre 60 i 79 anys i les persones mèdicament vulnerables, independentment de la seva edat, per prevenir malalties greus i salvaguardar la capacitat del sistema sanitari. «Actualment estem veient un augment en les taxes de notificació de casos i una tendència a l’alça en hospitals i unitats de vigilància intensiva en molts països derivat, principalment, del subllinatge BA5 de Ómicron», va dir la directora de l’ECDC, Andrea Ammon. Una tendència que augura l’inici d’una nova onada a la UE. Per això, «els països haurien de considerar un ràpid desplegament de segones dosis de reforç amb les vacunes actualment disponibles. Aquestes podrien administrar-se almenys quatre mesos després de l’anterior, centrant-se en les persones que van rebre un reforç previ fa més de 6 mesos», sostenen en un comunicat conjunt en el qual incideixen en què és particularment important als països en els quals han començat a expandir-se amb força les noves variants.