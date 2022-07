Pedro Sánchez va arribar ahir al debat de l’estat de la nació, el primer del seu mandat, amb una crisi econòmica germinant i la inflació disparada. La seva recepta, a poc més d’un any de les eleccions, és més despesa pública i nous impostos a bancs i empreses energètiques, en un viratge a l’esquerra que el reconcilia amb els seus socis d’Unides Podemos.

«Anirem per totes», va confessar el president del Govern en anunciar unes mesures econòmiques dirigides «a les classes mitjanes treballadores» i que van rebre l’aplaudiment de Podemos i les crítiques del PP i de la resta de l’oposició que les titllen de «populistes», de «campanya publicitària» i que, alerten, només portaran «més despesa i ruïna».

Per a Sánchez, «el gran repte que té Espanya és la inflació», una «malaltia econòmica greu» que empobreix a tots els ciutadans i que dificulta qüestions que ja eren complicades, com pagar la hipoteca o el lloguer, tenir fills o intentar estalviar. Reconeix que l’economia espanyola es comportarà en els pròxims trimestres pitjor de l’esperat, encara que tot dependrà de com evolucioni la guerra a Ucraïna i de si Rússia tanca completament el subministrament de gas a Europa. Davant aquesta amenaça, va avançar que serà necessari reforçar l’estalvi energètic, promovent el teletreball o amb un ús més eficient de la calefacció i de l’aire condicionat.

En aquest entorn, Sánchez va anunciart la creació d’un impost temporal que gravarà els beneficis extraordinaris dels bancs obtinguts per l’augment dels tipus d’interès que s’aplicarà sobre els exercicis de 2022 i 2023 i que s’estima que recaptarà 1.500 milions anuals. Aquest tribut se suma al ja anunciat el passat 25 de juny per a les grans empreses elèctriques, gasistes i petrolieres, que en aquest cas gravarà els beneficis extraordinaris derivats de l’alça dels preus de l’energia. També tindrà dos anys de vigència i tindrà una recaptació estimada de 2.000 milions per a cada exercici.

En el costat de la despesa, el Govern aprovarà la gratuïtat dels títols multiviatge i abonaments mensuals de Rodalies i Mitjana distància de Renfe des de setembre i fins a final d’any. També hi haurà una ajuda complementària de 100 euros mensuals per a un milió d’estudiants majors de 16 anys que ja gaudeixen d’una beca «perquè ningú abandoni els seus estudis per motius econòmics», va destacar. Es tracta, segons Sánchez, de mesures que van en la direcció contrària a les que va aplicar, al seu judici, el PP durant la crisi financera quan el govern de Mariano Rajoy va ser «fort amb els febles i feble amb els forts».

Un PP que va tenir el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, assegut en l’escó del líder de l’oposició, el que fins fa pocs mesos ocupava Pablo Casado, però que no va poder intervenir en no ser diputat.