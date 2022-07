L’exvicepresident català Oriol Junqueras i els altres nou excàrrecs d’ERC encausats pel Tribunal de Comptes han demanat que se suspengui el procés obert contra ells, per vulneració al dret fonamental a un jutge imparcial, i s’elevi aquesta qüestió al Tribunal Constitucional.

Segons fonts d’ERC, la defensa dels excàrrecs del partit als qui s’exigeix 3,4 milions d’euros destinats a les despeses del procés han presentat el seu escrit de contestació de la demanda, en el que demanen que aquesta sigui desestimada en la seva integritat.

A més de Junqueras, estan encausats per suposada responsabilitat comptable en el procés els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, a més dels excàrrecs Aleix Villatoro, Josep Ginesta, Jaume Mestre, Sergi Marcén, Erik Hauck, Maria Kapretz i Ewa Cylwik.

En concret, els encausats addueixen que en la causa hi ha hagut una vulneració del dret fonamental a un jutge imparcial per la pròpia composició del Tribunal de Comptes, els membres dels quals són elegits en un procés en el que la Fiscalia té veu i vot. Per aquest motiu, els excàrrecs d’ERC demanen que se suspengui el procediment pel presumpte desviament en les despeses del procés i s’elevi una qüestió de constitucionalitat al Tribunal Constitucional. També demana la defensa que es declari prejudicialitat penal i es plantegi un conflicte de competències amb el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que ha processat una quarantena d’excàrrecs del Govern de Carles Puigdemont per l’organització de l’1-O, entre ells alguns dels encausats al Tribunal de Comptes. En paral·lel, el jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona manté oberta una altra causa arran d’una querella de la Fiscalia Anticorrupció -en el que està imputat l’exconseller Romeva- pel desviament de prop d’un milió d’euros destinats al procés mitjançant adjudicacions arbitràries o a dit. En aquest sentit, els càrrecs d’ERC sol·liciten al Tribunal de Comptes que suspengui el procediment per les despeses del procés a l’espera que finalitzin les causes penals obertes vinculades.

D’altra banda, ERC ha celebrat el canvi de criteri de la Fiscalia, que dimarts va donar suport a retornar al partit republicà la fiança que aquest va dipositar com a garantia de la presumpta responsabilitat comptable dels encausats per l’1-O, per considerar que són suficients els 2,1 milions avalats per l’ICF.