Pedro Sánchez confirma, ja per escrit, allò que es barallava al partit, més encara després de la sorprenent dimissió d’Adriana Lastra. Hi haurà canvis a l’executiva federal del PSOE i també farà ajustos en les direccions dels grups parlamentaris, la qual cosa implica que hi haurà noves cares (i potser nova estructura) a la cúpula i un relleu de portaveus.

Cada dia guanyen punts dues figures: l’exlehendakari Patxi López com a nou portaveu al Congrés, en substitució del canari Héctor Gómez, i la ministra d’Educació, Pilar Alegría, com a valor clarament a l’alça en el nou pont de comandament de Ferraz. Però, ara com ara, no hi ha ratificació de noms per part del secretari general i president del Govern, fidel al seu estil de guardar amb zel les seves decisions. En qualsevol cas, no serà una petita crisi dins del partit. Serà, previsiblement, una reestructuració en tota regla, amb la qual vol llançar missatges contundents per activar a la seva formació de cara al decisiu cicle electoral que arrenca al setembre.

Dimarts, el líder va citar el seu comitè federal per a dissabte, i amb això ja llançava l’avís que no té al cap un petit ajust. Però ahir va sortir cap als correus dels membres del màxim òrgan de direcció l’ordre del dia. I en el document, al qual va tenir accés El Periódico, s’inclou, a més de l’«anàlisi política del secretari general», un clàssic d’aquestes reunions, dos punts molt eloqüents. Un, «estructura de la comissió executiva federal i grups parlamentaris». Dos, «convocatòria i calendari de primàries i del procés d’elaboració de candidatures a les diferents institucions». El més rellevant és el primer, perquè ja només amb aquest enunciat Sánchez està anticipant que farà canvis tant a la direcció federal com en les cúpules dels grups parlamentaris. I que no seran menors. Perquè els relleus de portaveus al Congrés, Senat o Eurocambra són proposats directament per l’executiva i no tenen per què passar pel comitè federal. La cobertura de la vacant de Lastra sí que ha de ser aprovada per la cúpula i ratificada posteriorment pel màxim òrgan de poder.

Però en parlar d’«estructura de la comissió executiva federal», el líder dona a entendre, com ja s’intuïa en el partit, que emprendrà una remodelació molt àmplia de la seva direcció. Un gest que no fa més que reconèixer, com també advertien diferents responsables en les últimes setmanes, que el 40è Congrés Federal, celebrat el passat octubre a València, va ser fallit, ja que no va servir per impulsar l’acció del PSOE i que servís d’altaveu de la tasca de l’Executiu. L’activació dels processos de primàries, que s’esperava cap a setembre, és un altre senyal inequívoc que Sánchez vol posar el partit a treballar, des d’ara en els comicis autonòmics i municipals de maig. I després a les generals.