Les clavegueres de la Policia van tapar el 2012 les evidències que va revelar el financer Javier de la Rosa sobre la fortuna opaca del rei Joan Carles I, segons consta a les anotacions del comissari José Manuel Villarejo.

Les esmentades notes manuscrites, els àudios del comissari i un informe policial inclòs en el cas de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com el Petit Nicolás, mostren com De la Rosa va acusar almenys dues vegades, el 2012 i el 2014, el llavors cap de l’Estat d’haver rebut accions d’Abengoa, de Telefónica i Ence. No era la primera vegada que De la Rosa relatava a algú la vinculació de l’emèrit amb aquestes tres empreses, tal com consta en un informe del mateix cas que transcriu una altra conversa que també va ser gravada. En aquest àudio, l’empresari català, que pensava que estava parlant amb un emissari del CNI, va assegurar al jove Francisco Nicolás Gómez que el monarca havia rebut accions d’aquestes firmes, amb coneixement del llavors president del Govern, José María Aznar, que havia privatitzat Ence i Telefónica.

«Fasana té al seu compte 300 milions del rei [...]. Hi ha els Albertos amb el rei amb 300 milions. Això ho sap Rajoy, al privatitzar els comptes, i com que ell està ficat en l’embolic dels 100 milions de KIO, van dir, cal cobrir-lo, i Aznar a contracor va concedir que es donessin uns paquets d’accions d’Ence, Telefónica i Abengoa al rei. I en aquests paquets, a Ence, hi ha els Albertos representant-lo, i a Teléfonica ara hi ha Almansa, però hi són tots ells, i a Abengoa hi ha Aza, el seu fill i els Benjumea. I aquests paquets són els que ell ha venut després i ha fet líquid, i això va ser el que va anar a defensar a The New York Times dient que no era veritat, però tenien tots els papers els del New York Times», va relatar De la Rosa, segons consta en el sumari del cas.

La Fundació Zagatka, amb la qual el cosí llunyà del monarca Àlvar d’Orleans va sufragar viatges de Joan Carles I per un valor de vuit milions d’euros, va obtenir rellevants plusvàlues amb la compravenda d’accions d’Ence, ja que va adquirir 85.000 participacions per 223.000 euros el desembre del 2008, i nou mesos després les va vendre per 254.938 euros, cosa que va suposar una rendibilitat del 14%.

Després de ser objecte d’una investigació per part de la Fiscalia del Suprem, l’emèrit va pagar 4.395.901 euros per regularitzar la seva situació amb Hisenda pels regals de la Fundació Zagatka, que segons Àlvar d’Orleans no està vinculada amb Joan Carles I.