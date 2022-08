Un estudi d’imatges per satèl·lit captades per la companyia noruega Rystad Energy apunta que Rússia podria estar cremant diàriament un possible excedent d’entorn de 4,3 milions de metres cúbics de gas al dia (uns deu milions d’euros) en una nova instal·lació de gas liquat a prop de la frontera amb Finlàndia.

Les imatges capten una enorme flamarada que també ha estat vista per residents finlandesos a la frontera, activa des de l’11 de juliol. El vicepresident de Rystad Energy per als mercats de gas, Sindre Knutsson, estima que Rússia «ja hauria cremat prou gas per proveir 1,5 milions de llars europees». Encara que els experts no descarten que aquesta crema sigui part dels procediments de prova de la planta de Portovaya, també creuen que «la magnitud i la durada d’aquest període continu de crema són bastant extremes» per tractar-se d’uns simples assajos. Aquesta planta, que està situada al nord-oest de Sant Petersburg i que la seva posada en marxa està prevista per a enguany, és a prop d’una estació compressora del gasoducte Nord Stream 1 que transcorre de Rússia a Alemanya, el flux de gas del qual està funcionant a una cinquena part de la seva capacitat.