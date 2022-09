La secretària general d’ERC, Marta Rovira, demana accelerar la taula de diàleg a la tardor per arribar a acords abans de finals d’any perquè veu difícil que hi hagi avançaments el 2023, ja que és un any electoral amb els comicis municipals i generals: «Ho necessitem perquè estem gairebé descartant l’any 2023 perquè és un any clarament electoral».

«Ens sembla imprescindible que en els mesos que venen hi hagi avanços importants. Nosaltres donem molt poca credibilitat al fet que l’any 2023, amb unes eleccions municipals molt a la vora i amb unes eleccions espanyoles pendents de convocar segurament a finals d’any, realment hi puguin haver avanços significatius en el procés de negociació», ha defensat en una entrevista d’Europa Press.

Davant aquest cicle electoral, Rovira considera que els pròxims mesos seran «molt claus» perquè el diàleg doni fruits, principalment en l’apartat de la desjudicializació del conflicte, i per això ha instat el Govern de Pedro Sánchez a demostrar en aquest període el seu compromís amb aquest procés.

La dirigent d’ERC veu clar que en un any electoral com el 2023 el Govern central, el PSOE i Podem «actuaran en funció d’interessos clarament electorals i no profundament democràtics, estratègics i de justícia», per la qual cosa creu que l’any vinent la taula de diàleg s’utilitzarà de manera partidista i electoral.

De fet, ha argumentat que és habitual en els processos de negociacions de conflictes polítics que quan s’entra en un període electoral «el que es fa és suspendre la ronda de negociacions per preservar allò que és més estratègic, que és la resolució del conflicte polític».

«Tota la gent experta en aquests temes és qui ens està ajudant a veure críticament que se’ns acaba el temps, que probablement la taula de negociació es convertirà en un element molt tàctic i electoral l’any que ve», ha advertit.

Preguntada per si s’hauria de paralitzar el procés de diàleg l’any que ve, ha rebutjat avançar escenaris i ha demanat posar el focus en els pròxims mesos: «En funció de com arribem a l’any que ve s’hauran de prendre diverses decisions. Però encara no hi som».

La dirigent republicana resident a Ginebra ha reivindicat els acords de juliol entre la Generalitat i el Govern central sobre la taula de diàleg, especialment el pacte per desjudicialitzar el conflicte, tot i que ha demanat que «no es quedi en una declaració d’intencions» sinó que hagi resultats tangibles en els pròxims mesos.

Sobre si un d’aquests resultats hauria de ser la reforma del delicte de la sedició, Rovira ha contestat que la seva solució és l’amnistia, però que estudiaran qualsevol opció: «No deixarem d’estudiar cap proposta que el Govern espanyol posi sobre la taula i que ens acosti o que confirmi alguns dels efectes de l’amnistia».

Més enllà de la possible reforma de la sedició, la secretària general d’ERC ha subratllat que es poden fer moltes reformes legislatives per evitar que l’Estat utilitzi algunes lleis «de manera abusiva» com, al seu parer, ha fet contra l’independentisme durant els últims anys.

Així mateix, ha afirmat que prioritzen aquest procés de desjudicialització perquè, una vegada resolt, el Govern pugui afrontar en «igualtat de condicions» la part més profunda del conflicte, que, per ella, és la necessitat de celebrar un referèndum d’autodeterminació.