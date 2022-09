El Ministeri de l’Interior ha considerat «legítim, idoni i oportú» infiltrar agents policials en organitzacions independentistes per la situació a Catalunya. En un informe consultat ahir per Europa Press i datat el 10 d’agost, el Ministeri respon a la demanda presentada per Òmnium Cultural davant la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional al juliol, va informar l’entitat en un comunicat ahir.

L’escrit subratlla que els agents «realitzen la seva tasca dins dels paràmetres de la norma» i s’ajusten a la legislació vigent, entre la qual cita l’Estratègia Nacional contra el Terrorisme i l’Estratègia de Seguretat Nacional. Considera que a Catalunya «s’ha produït violència greu i s’ha vist afectat tant el lliure exercici dels drets i llibertats com la seguretat ciutadana» i que, en pretendre alterar l’estructura territorial de l’Estat, l’actuació dels serveis d’informació queda legitimada. En l’escrit, el Ministeri relaciona la reivindicació independentista amb la comissió de possibles fets delictius, i destaca la «multimilitància» dels participants. Assegura que l’estratègia independentista «s’ha traduït» en -en les seves paraules- la crida a participar en accions manifestament il·legals, la participació en manifestacions no autoritzades i el sabotatge contra instal·lacions públiques. Així mateix, el Ministeri també destaca la participació en aquestes accions de «un gran nombre de condemnats o processaments», i que això constitueix un element comú que no pot ser ignorat. El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va lamentar que «hi ha una estratègia d’Estat per a vincular l’independentisme al terrorisme», segons un comunicat fet públic ahir per l’entitat, i va acusar el Ministeri de l’Interior d’«inventar-se pràctiques violentes inexistents» i va instar la ciutadania a manifestar-se per la Diada. La demanda d’Òmnium presentada davant l’Audiència Nacional va narrar que un agent de la policia nacional va estar militant durant dos anys al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), un col·lectiu veïnal i un casal popular i que agents policials «van intentar captar» un militant del Jovent Republicà.