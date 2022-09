Es van complir els pronòstics i el primer ple convocat perquè el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) designés els dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que li correspon per quota va acabar ahir sense acord. Sí van resoldre els vocals un sistema de votació i la designació d’uns interlocutors entre les dues sensibilitats presents en l’òrgan de govern dels jutges per intentar arribar a consensos. La pròxima reunió, encara sense data, se celebrarà quan hi hagi acord. La resistència dels vocals del sector conservador va dur la reunió a dedicar-la exclusivament a qüestions relatives al procediment que se seguirà per a fer les designacions, sense que es discutissin candidats. Davant la falta de data per a una nova convocatòria, el que sembla segur és que l’òrgan se saltarà el termini del 13 de setembre, al qual el va emplaçar la reforma perquè fes aquestes designacions.