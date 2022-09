Fa sis anys, Izquierdo Muns va aterrar al Regne Unit per estudiar la carrera d’educació. Descriu la postal d’un país devastat després d’haver-se quedat sense reina.

Com creu que era la relació de la gent amb la reina?

Aquí la reina és com una divinitat. Jo sempre he pensat que el dia que es morís, el Regne Unit s’ensorraria. Mai he acabat d’entendre aquesta devoció infinita per aquesta persona, però la seva mort ha afectat molta gent. A la feina ho he comprovat sobretot amb la gent més gran, estan completament devastats.

A què es refereix amb devoció infinita?

Per exemple, en els anys de covid, quan la reina sortia en públic a fer un discurs semblava que no hagués de passar res. Les seves paraules podien calmar els ànims de tot un país.

Els joves també la tenen?

Crec que la gent més jove, més o menys de la meva edat, no té una confiança tan cega, però sempre estan al dia de què passa a la casa reial. Ara el jovent vol que la línia de successió se salti el Carles perquè el rei sigui el seu fill.