La diputada del PPC Lorena Roldán va assegurar que la divisió dels partits i entitats independentistes per la participació a la manifestació de l’ANC «provoca vergonya aliena». En una atenció a mitjans des de Rubí va criticar que l’independentisme «primer hagi dividit la societat catalana» i que ara «es divideixi a ell mateix». En relació amb la Diada va recordar que els populars ja fa anys que no assisteixen als actes institucionals, que va qualificar de «circ del Govern», però va remarcar que tenen previst fer un acte perquè no volen «renunciar a celebrar un dia que hauria de ser de tots els catalans». En aquest sentit, va denunciar que «no podem tenir un Govern constantment a la batalla i la ruptura, necessitem governants pendents del dia a dia i no que es tirin els plats pel cap constantment». D’altra banda, Roldán va avançar que de cara al debat de política general al Parlament, que ha de començar el 27 de setembre, tenen previst centrar gran part de les propostes a «frenar l’onada delictiva» i la «inseguretat». «Reivindicarem que Catalunya sigui un lloc de llibertat i segur i reivindicarem el dret a viure en pau, tranquils i sense por», ha garantit. Una de les propostes que pretenen fer és la creació d’un telèfon d’atenció urgent contra l’ocupació, com el que ja té Madrid. En la mateixa línia, va denunciar que hi ha «un clima d’intoxicació ideològica» que pretenen combatre. Al seu parer, a Catalunya els delinqüents «tenen total impunitat».