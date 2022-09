En els últims dies s’ha repetit fins a l’avorriment l’estreta relació de la reina Elisabet II amb Escòcia. I pel que es pot veure des de divendres als carrers d’Edimburg -només es van poder sentir diumenge algunes esbroncades de menys d’una desena de persones- es dedueix que el sentiment era mutu, a pesar que aquest territori és el que menys estima té per la corona. Segons l’últim sondeig de YouGov, el 42% dels escocesos creuen que la monarquia és bona per a Gran Bretanya enfront del 22% que consideren el contrari. És l’opinió més crítica de la resta de territoris. Al conjunt de l’illa, aquests percentatges se situen en el 54% i el 13%, respectivament.

La multitud per seguir la processó que va dur ahir el fèretre des del palau de Holyrood, la residència oficial de la corona a Escòcia, fins a la catedral de Saint Giles d’Edimburg va ser una prova de la devoció. Milers de persones es van concentrar al llarg de la Royal Mile, l’avinguda que uneix Holyrood amb Saint Giles, moltes d’elles per no poder veure res més que una massa de caps. Però tant li feia, l’important era ser allí per «presentar els seus respectes» a la sobirana.

En la processó, que va sortir del palau passades les 14.30 hora local, van participar els quatre fills d’Elisabet II, el rei Carles, la princesa Anna i els prínceps Andreu i Eduard, així com el marit d’Anna, el vicealmirall Tim Laurence. Darrere, en un vehicle, viatjaven la regna consort, Camil·la, i Sophie, l’esposa d’Eduard.

Després de la processó, els membres de la família reial, juntament amb les autoritats d’Escòcia i del Regne Unit, entre les quals la ministra principal d’Escòcia, Nicola Sturgeon, i la primera ministra britànica, Liz Truss, van participar en un ofici religiós abans de l’obertura de la capella ardent, a les 17 hores. Després, el monarca va tornar a Holyrood per mantenir una audiència amb Sturgeon, i rebre una moció de condolences del Parlament escocès. A la nit, el sobirà i la resta de membres de la família reial presents a Edimburg tenien previst assistir a una vigília a la catedral al costat del fèretre de la reina, que avui a la tarda serà traslladat amb avió a Londres per al funeral d’Estat, que tindrà lloc dilluns que ve.

Al matí, Carles III va celebrar la seva primera visita al Parlament com a rei i nou cap de l’Estat. Davant els membres de la Cambra dels Lords i la dels Comuns, reunits excepcionalment en el nou moment de la coreografia constitucional de relleu al tron, el sobirà va ressaltar el paper del Parlament en el sistema democràtic que regeix la nació. El hall del palau de Westminster serà on a partir de demà i fins al matí del dilluns s’instal·larà la capella ardent d’Elisabet II.