«Rússia no ha perdut res ni perdrà res a Ucraïna», assegurava el president rus Vladímir Putin dimecres passat. Aquest optimisme del líder rus és difícil de veure avui dia en altres veus de l’oficialisme, que demanen canviar el rumb de l’exèrcit ucraïnès, ja sigui per a «deixar de matar ucraïnesos» o per reconèixer que el que passa a Ucraïna és una guerra i no una «operació militar especial». Aquesta és la terminologia oficial del Kremlin des del 24 de febrer per parlar del desplegament de tropes russes al país veí.

El Ministeri de Defensa rus va anunciar dissabte un «reagrupament de les tropes davant la contraofensiva ucraïnesa a l’óblast de Khàrkiv. El mateix dia que el Govern anunciava aquesta mesura, alguns regidors de les ciutats de Moscou i Sant Petersburg van demanar la renúncia de Putin per «traïció». Ahir ja eren 85 els polítics de diferents districtes de les dues grans urbs de Rússia que havien signat aquesta petició. «Nosaltres, els diputats municipals de Rússia, creiem que les accions del president Vladímir Putin danyen el futur de Rússia i els seus ciutadans. Exigim la renúncia de Putin al càrrec de president de la Federació Russa!», resa el text. El promotor de l’escrit, el regidor de Sant Petersburg Dmitri Palyuga, va ser jutjat ahir «per desacreditar el president de la Federació Russa». A xarxes socials va escriure que «sembla que el pla és clar: prendre una decisió amb mi i després castigar la resta». Al cos del mateix text també justifiquen que «amb el començament de l’operació militar especial en territori d’Ucraïna en les accions del president de Rússia, Vladímir Putin, hi ha indicis d’un crim previt a l’article 73 de la Constitució de la Federació Russa, alta traïció». També destaquen els revessos que ha sofert el país euroasiàtic des de l’inici del conflicte, ja que moren ciutadans russos –no s’ofereixen dades de les baixes des del març–, s’ha deteriorat l’economia del país, hi ha una gran fugida de capital i de cervells. Més d’un miler de multinacionals estrangeres se n’han anat del país i centenars de milers de russos ja ho han fet No són les úniques crítiques al lideratge rus. «Això és una guerra, no una operació militar. Necessitem una mobilització general», va assegurar Guenadi Zyuganov, líder del Partit Comunista de Rússia ahir. Demana al president rus declarar formalment la guerra a Ucraïna. Va raonar que «el que està en marxa és una guerra i no hem de perdre-la. No hem d’entrar en pànic [...] necessitem lleis totalment diferents». Una altra veu destacada del putinisme, el governador de Txetxènia Ramzan Kadírov, també va mostrar el seu descontentament. Al seu canal de Telegram va escriure que «han comès errors [els comandaments militars] i crec que en trauran les conclusions necessàries». Va afegir que «si avui o demà no es canvia l’estratègia, em veuré obligat a parlar amb els comandaments del Ministeri de Defensa i el lideratge del país per explicar-los la situació real al terreny».