El Govern prefereix no tirar més llenya al foc. Evitar ficar pressió al Consell General del Poder Judicial perquè nomeni ja els dos magistrats del Tribunal Constitucional que li corresponen. Assegura que cal «deixar treballar» els vocals i confia que l’acord entre ells s’aconsegueixi. El canvi d’estratègia de l’Executiu respecte al CGPJ era molt visible ahir, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L’1 d’agost, i des d’Albània, en el tancament d’una gira pels Balcans, Pedro Sánchez va advertir al CGPJ que si es rebel·lava contra la llei que li retornava la competència de designar magistrats del TC el Govern actuaria pel seu compte. És a dir, que triaria els dos jutges de la seva quota per aconseguir capgirar el signe del tribunal de garanties. Però ara Sánchez posa el fre i no mourà fitxa pel seu compte.

La ministra de Justícia, Pilar Llop, es va mostrar ahir «segura» que els membres del Consell són conscients de l’«altíssima responsabilitat» que tenen a les seves mans, per la seva «posició institucional», perquè ells «van prometre o van jurar complir amb la Constitució». Així que «en uns dies», va apuntar, quallarà l’acord entre els vocals progressistes i els conservadors. I, mentrestant, el Govern esperarà. No nomenarà els dos magistrats que li toquen fins que els dos blocs del Consell pactin. «Esperarem aquesta renovació per procedir al nomenament dels magistrats que corresponen al Govern», va indicar la ministra. Al seu costat, la portaveu, Isabel Rodríguez, va apuntalar les seves paraules: l’Executiu «no contempla un altre escenari» que els qui conformen el CGPJ «compleixin» amb la llei.

El Govern va posar tanta cura a no molestar els vocals que va evitar acusar-los d’incomplir la llei. I això que el termini legal per a la renovació del TC que va imposar la reforma legal aprovada de manera expressa per Congrés i Senat el juliol culminava ahir. Segons Llop, el problema rau en el «bloqueig institucional», la impossibilitat de la renovació del CGPJ «exclusivament per culpa d’una força política, que és el PP». Si el Poder Judicial s’hagués actualitzat, va raonar, no es produiria aquest conflicte, per la qual cosa considera la ministra «una mica injust» que es «descarregui la responsabilitat» en els vocals del Consell, si bé «és veritat que han de complir amb la llei vigent». El missatge, doncs, és que «cal deixar-los treballar», que progressistes i conservadors parlin i fructifiqui l’acord. La tesi del Govern, van explicar fonts de la Moncloa, és que si es produeix el desbloqueig al TC pot acabar desfent-se l’embús al Poder Judicial, i per a això és millor guardar cautela i no pressionar als vocals. A més, al Gabinet de Sánchez li interessa sobretot donar la volta al Constitucional, perquè amb el relleu de quatre magistrats passaria de tenir majoria conservadora a majoria progressista.