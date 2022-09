La Mesa del Parlament va tombar ahir, amb l’abstenció d’ERC, l’admissió a tràmit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) que demanava aixecar la suspensió de la declaració d’independència del 27 d’octubre del 2017.

La iniciativa no va prosperar en tenir el vot en contra del PSC i l’abstenció d’ERC, malgrat comptar amb el ‘sí’ dels membres de JxCat i la CUP a la Mesa, segons van informar fonts parlamentàries.

Es tracta d’una iniciativa presentada el passat mes de juny que demana, de manera explícita, aixecar la suspensió de la declaració unilateral d’independència del 2017 perquè el Parlament «pugui exercir les seves funcions» en plenitud.

La proposta va ser impulsada el mes de maig passat per sis dones que subratllen que no formen part de cap partit polític, però sí del Consell per la República que lidera l’expresident Carles Puigdemont des de Brussel·les

La Mesa del Parlament ja va tombar una ILP similar que demanava aixecar la declaració d’independència el 2019, també amb l’abstenció dels membres d’ERC.

En la reunió de la Mesa es va produir un triple empat en la votació, amb els dos ‘no’ dels membres del PSC, dos ‘sí’ de JxCat i la CUP i l’abstenció dels dos membres d’ERC, per la qual cosa la iniciativa va decaure. Els republicans justifiquen la seva abstenció al·legant l’existència d’un «problema tècnic d’admissibilitat», però defensen que al Parlament es pugui debatre sobre qualsevol qüestió

Segons van explicar fonts parlamentàries, abans de tramitar una ILP és necessari que els lletrats de la cambra emetin un informe, no vinculant, i que en aquest cas indica que l’objecte de la iniciativa no és competència de la Generalitat.

En no haver estat admesa a tràmit, aquesta ILP no continuarà amb el camí de recollida de signatures preceptiu, afegeixen les esmentades fonts.