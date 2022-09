Catalunya començarà a posar les quartes dosis de covid-19 amb la vacuna de la grip a les residències a partir del dia 26 de setembre. El Ministeri de Sanitat ja havia fixat aquesta data com l’inici de la vacunació de les quartes dosis del coronavirus. I el Departament de Salut va anunciar fa mesos que posaria conjuntament les quartes dosis amb la vacuna de la grip, perquè els més gran de 80 anys, els més vulnerables, són el grup prioritari per començar a immunitzar contra tots dos virus.

«El dia 26 comença la vacunació tant de les quartes dosis de covid com de la grip a les residències. Són vacunes d’alta càrrega viral que mantenen els anticossos sis mesos», va confirmar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Com ja va dir fa un parell de setmanes, Argimon va tornar a avançar que, davant un previsible augment de contagis de covid-19 aquesta tardor, Salut reforçarà la recomanació de fer servir la mascareta al transport públic.

L’obligatorietat de l’ús de la mascareta al transport públic la recull un decret del Govern espanyol. Però, malgrat que és una obligació, molta gent no en porta. Per això Salut sempre ha estat més partidari que fos una recomanació. «Abans d’estiu, quan els contagis eren molt baixod i veient el que passava en ciutats com Barcelona -on molts turistes no porten mascareta perquè als seus països no és obligatòria-, ens va semblar millor que això fos una recomanació. Ara quan arribi la tardor haurem de tornar a recomanar-la i insistir que la portin les persones grans», va dir Argimon.

El conseller va destacar que Catalunya està en una situació epidemiològica «favorable», però l’arribada de la tardor probablement portarà un augment de casos. «Esperem que la virulència sigui la dels últims mesos [baixa]. I aquí haurem de recomanar fortament l’ús de la mascareta», va precisar Argimon, qui a més va destacar que en aquests moments circula més la grip que el coronavirus. «Cal normalitzar la vida», va reivindicar.