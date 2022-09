El president del Consell General del Poder Judicial i del Suprem, Carlos Lesmes, prepara la seva possible dimissió amb un informe sobre la seva eventual substitució en totes dues institucions, del qual donarà compte la setmana vinent tant a la Sala de Govern de l’alt tribunal com als vocals de l’òrgan de govern dels jutges.

El Consell s’endinsa així en una setmana crucial amb diversos fronts oberts, amb les negociacions en punt mort per designar els dos magistrats del Constitucional i la possible dimissió de Lesmes, just la setmana en què el comissari de Justícia de la CE, Didier Reynders, visita Espanya per mediar en la renovació del CGPJ.

En el seu discurs d’obertura de l’Any Judicial, el dia 7, Lesmes va amenaçar de dimitir si PP i PSOE no s’asseien a negociar la renovació del Consell, o li retornen les seves competències perquè pugui abordar els nomenaments d’òrgans judicials que no pot fer perquè està en funcions.

Ara bé, en tot cas la dimissió de Lesmes no apunta a aquesta setmana vinent atès que ell mateix està implicat personalment en la renovació dels dos magistrats el Constitucional. El seu pla passa per anar-se’n si les negociacions han culminat o estan encarrilades, cosa ara mateix no es dona.

Conscient que no hi haurà acord entre conservadors i progressistes per als nomenaments en el ple ordinari del dia 29, Lesmes preveu convocar un ple extraordinari el 3 d’octubre com un ultimàtum per forçar un acord i ja després dimitir.

Fonts jurídiques consultades per Efe asseguren que ell no pot presentar-se davant el rei el 12 d’octubre, Dia d’Hispanitat, després del que va dir en el seu discurs d’obertura de l’any judicial en presència de Felip VI, perquè la seva dimissió no està vinculada a l’acord per renovar el TC sinó a la renovació del Consell, de la qual no hi ha novetats. El primer pas cap a la seva dimissió efectiva va ser encarregar al Gabinet Tècnic de l’òrgan de govern dels jutges que examinés els mecanismes de substitució a la presidència del Suprem i del CGPJ i com que el Consell està en funcions, no pot elegir-se un nou president.

Aquest informe, fet públic ahir, destaca la titularitat conjunta i indissociable de la presidència de totes dues institucions, és a dir, no és previst per llei que hi hagi un president del Suprem i un altre del Consell, ha de ser el mateix. Així, el substitut natural és el vicepresident del Tribunal Suprem, com ho garanteix una sentència del Constitucional.