Una jutge d’Esplugues de Llobregat ha acordat enviar a judici a la cantant Shakira per sis delictes contra la Hisenda Pública, pels quals la Fiscalia li demana en total vuit anys i dos mesos de presó i una multa de 23,8 milions d’euros. En un acte, la titular del jutjat d’instrucció número 2 d’Esplugues resol l’obertura del judici oral a la cantant perquè sigui jutjada a l’Audiència de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 milions d’euros entre 2012 i 2014, simulant que no residia a Espanya. L’equip legal de Shakira destaca que l’acte d’obertura de judici oral és un "pas més" en qualsevol procés "habitual" d’aquestes característiques i feque la situació no ha canviat, ja que tot segueix "el seu curs normal", segons un comunicat de l’agència de comunicació de l’artista. En la nota, l’equip legal de Shakira subratlla que farà el seu treball pronunciant els seus arguments "al moment oportú", a través de l’escrit de defensa.