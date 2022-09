La portaveu de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, va optar per concloure la seva defensa al Suprem amb una última paraula en la qual va qualificar de «judici polític» el realitzat als líders independentistes pel procés, argument amb què va intentar justificar la seva negativa a contestar a les preguntes de l’acusació popular de Vox quan va comparèixer com a testimoni en aquesta vista el febrer de 2019. Permetre que el partit d’ultradreta acusés els independentistes «és una eina més de l’Estat», va assegurar abans de ser interrompuda pel president del tribunal, Miguel Colmenero, per no tenir relació el seu al·legat amb el procediment.

Prèviament el seu lletrat, Daniel Amelang, s’havia esforçat a neutralitzar la petició fiscal de quatre mesos de presó per un delicte de desobediència greu a l’autoritat amb arguments jurídics, sense cap referència a una suposada repressió de l’Estat. Es va centrar en si es donen els requisits necessaris perquè aquest delicte existeixi, com si va ser advertida amb concreció dels riscos que la seva conducta li implicaria, encara que en l’acta ella digués que assumia «les conseqüències». L’advocat va sostenir que hauria d’haver tornat a ser-ho després de ser-li imposada la multa de 2.500 euros, sanció que, d’altra banda, en cas de condemna suposaria castigar-la dues vegades, la qual cosa està prohibit. Per part seva, el fiscal Carmelo Quintana va defensar la condemna, perquè un testimoni no pot negar-se a contestar preguntes d’una acusació per molt que no comparteixi els seus postulats.