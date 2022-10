Els rectors de les set universitats públiques catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, URV i UdG) van respirar alleujats al saber que el president Pere Aragonès descartava una fusió de conselleries i mantenia el Departament de Recerca i Universitats. «Demostra que l’aposta per la societat del coneixement és seriosa, i és important que la universitat tingui una veu al Consell Executiu», deia ahir el rector de la UdG, Quim Salvi.

Els rectors també van acollir amb satisfacció el nomenament com a conseller de Joaquim Nadal, un home del qual valoren l’experiència de govern i el coneixement del sistema universitari –és catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la Universitat de Girona– i del mapa de la recerca catalana. Aquest bagatge els permet concloure, en paraules de Daniel Crespo, rector de la UPC, que Nadal «no necessitarà gaire temps per prendre el control de la situació». «La seva experiència és una garantia de gestió ràpida per continuar treballant sense perdre temps», coincidia Jaume Puy, rector de la UdL i president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). «Vam anar bé amb l’exconsellera Gemma Geis i crec que també anirem molt bé amb Nadal», va reblar Salvi.

I és que els rectors esperen que el nou conseller prossegueixi i impulsi les línies de treball iniciades amb Geis seguint el full de ruta del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, aprovat el 2020 per Govern, universitats i societat civil i que fixa les necessitats de la universitat i de la recerca per actuar, no únicament com a agent formador, sinó com a actor transformador de la societat. Unes necessitats que, d’entrada, passen per recuperar el 30% de finançament que el sistema universitari català ha perdut des del 2010.

Els reptes que tindrà el conseller sobre la taula, prioritats «transcendentals» des del punt de vista dels rectors, són renovar plantilles, reduir la precarietat laboral i captar talent, modernitzar les infraestructures, revisar el model de finançament i assegurar el desplegament de les lleis de Ciència i d’Ordenament Universitari (Losu).