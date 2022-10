Abrigallat per tot el seu equip, entre ells el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i gran part de l’actual direcció del partit, el president d’ERC, Oriol Junqueras, s’ha postulat per continuar liderant la formació republicana amb el repte d’«ampliar majories» a favor de la independència.

Amb vista al 29 congrés nacional del partit, Junqueras ha presentat la que serà la seva candidatura per seguir al capdavant del partit, una llista en la qual hi haurà noms com el president català i coordinador nacional d’ERC, Pere Aragonès, i la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta.

Però, sobretot, la secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, amb la qual Junqueras vol continuar formant tàndem i que en la fotografia conjunta d’ahir va ser present a través d’un cartell amb la seva imatge, sostingut per Junqueras, ja que Rovira resideix a Ginebra (Suïssa), on va fugir el 2018 de la justícia espanyola pel seu paper en l’organització del referèndum de l’1 d’octubre.