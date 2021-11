La planta pilot MELiSSA, ubicada a l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha completat un experiment de 18 mesos que demostra la possibilitat de crear oxigen i aliments i reciclar aigua en entorns tancats. Es tracta d'una iniciativa que desenvolupa l'Agència Especial Europea (ESA) al campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i que a dia d'avui ha posat de manifest la subsistència d'un grup de ratolins a partir de la coexistència amb un conjunt de microalgues. El projecte, que aquest dimarts ha rebut la visita de l'astronauta Pedro Duque, aplana el camí per a crear sistemes independents en naus per a viatges tripulats de llarga durada o fins i tot bases en cossos celestes com la Lluna o Mart.

L'objectiu de MELiSSA és desenvolupar tecnologies que permetin missions de llarga durada i tripulades a l'espai, de manera que la investigació se centra en trobar mecanismes per generar oxigen i aliments, a la vegada que reutilitzar residus, entre ells l'orina dels astronautes. El laboratori de Cerdanyola permet recrear l'atmosfera tancada que s'extrapolaria a una nau, on uns ratolins fan la funció de "petits astronautes", i on s'hi ha incorporat microalgues per a generar oxigen.Per aquest motiu s'ha creat un fotobioreactor que es connecta directament per incrementar o no la generació d'oxigen, depenent de les necessitats que presentin els ratolins, que són més actius de nit que de dia. "El sistema de control augmenta la il·luminació del fotobioreactor i produeix més oxigen, i a més s'ha connectat a un tercer mòdul de nitrificació, que converteix l'amoni de l'orina de les rates en nitrat", explica el director de MELiSSA, Francesc Gòdia.

D'aquí se n'obté el nitrogen que cal perquè les algues creixin i fer la fotosíntesi, fet que permet crear un sistema circular d'obtenció de recursos a partir del reciclatge d'altres. D'aquesta manera s'obté oxigen per a respirar en una atmosfera tancada.A aquests tres primers mòduls ben aviat s'hi incorporaran tres més fins arribar a un total de sis, i que permetrà introduir les plantes que ara mateix estan ja creixent al sistema. "Això permetrà incorporar més animals", avança Gòdia.

De Bellaterra a l'espai

Aquesta planta pilot simula una situació que es podria generar en una nau, però encara cal avançar per a poder-hi fer el salt. Abans cal fer la simulació del sistema a petita escala per a poder-lo encabir en un espai més reduït, per posteriorment incorporar-la en una nau real."Tenim molta esperança amb la feina feta la planta pilot, però queda molt per dur-ho a l'espai", admet l'astronauta Pedro Duque. Per això, assegura, cal que les administracions facin les aportacions corresponents en matèria de recerca.A dia d'avui, calen entre 15 i 20 quilos de subministraments per dia i astronauta a l'espai. "Aquest mecanisme reduiria aquest pes o fins i tot permetria pensar en un sistema totalment reciclat", augura.Actualment naus o bases com l'Estació Espacial Internacional ja tenen sistema de reciclatge, però aquest que s'està provant a Bellaterra és molt més avançat i "únic al món" assegura Duque. "Creiem que podria ser part dels sistemes de suport de vida en el futur en naus espacial o fins i tot dur-lo en bases a la Lluna o a Mart", conclou.