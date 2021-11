La pandèmia continua creixent a la majoria d’Europa, i Catalunya i Espanya no en són excepcions, encara que aquí l’augment sigui molt més contingut, principalment per l’alta vacunació. Això no obstant, la virulència de la covid està portant a un augment de contagis, que té en els no vacunats les seves principals víctimes, això és, sobretot, els menors de 0 a 14 anys. Les dades comunicades aquest dijous per Salut no mostren canvis. Els contagis per covid segueixen a l’alça amb més de 1.600 nous diagnòstics en les últimes hores. Els hospitals, sense la tensió hospitalària de mesos enrere, continuen sumant pacients: ja en són més de 400 els ingressats, com a principis d’octubre. En concret, 401, dels quals 91 són a l’UCI.

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, passa de 141 a 148 punts, el doble que fa set dies, i la velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya puja una centèsima i es col·loca en 1,46, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 146 persones. Onze persones han mort aquest dijous.

Des de l’inici de l’epidèmia, un total d’1.019.895 persones han sigut diagnosticades de Covid-19 per tota mena de proves a Catalunya, 1.686 de les quals comptabilitzades en les últimes 24 hores, mentre que l’última setmana han sigut 5.081 els diagnosticats per PCR o test d’antígens (TA).

El risc de rebrot supera els 200 punts a la Catalunya Central

El risc de rebrot a la Catalunya Central puja fins a 204 (+12), per sobre dels 136 de l'interval anterior. La taxa de reproducció puja quatre dècimes fins a 1,50, per sota de l'Rt de la setmana de l'1 al 7 de novembre (1,53). La incidència a 7 dies és de 84 i el 4,64% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 36 pacients ingressats (-7).