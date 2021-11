La portaveu del grup parlamentari del PSC-Units, Alícia Romero, considera que el nou escenari obert amb l'anunci del preacord entre ERC i els comuns pels pressupostos no influirà en la posició dels socialistes al ple d'aquest dilluns a la tarda. Així ho ha explicat en una entrevista a Rac 1, on ha assegurat que "en aquests moments no es donen les condicions per retirar l'esmena a la totalitat, ens mantenim com estàvem", argumenta.

Romero considera que "no ha canviat res per a moure la posició" amb el preacord sobre la taula. I és que per al PSC, només es podria poder retirar l'esmena si "es pogués dialogar amb el PSC, cosa que no ha passat". "I vist tot el que ha passat, sorprèn que no s'hagi ni volgut parlar amb el PSC", diu.

Per la seva part, el secretari primer de Mesa del Parlament i diputat del PSC, Ferran Pedret, ha reaccionat a les xarxes piulant que l'acord pels pressupostos és "entre dos partits, al marge del partit del conseller d'Economia i Hisenda i del mateix conseller". "La pilota a la teulada de Junts. Chicken game dins del Govern", ha afegit Pedret.