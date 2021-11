La redacció del projecte executiu del Tren-Tram del Bages és un dels punts claus de l'acord pels pressupostos de Catalunya entre ERC i En Comú Podem, tal com ha explicat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach en una roda de premsa. Es tracta d'una proposta que ja va ser planificada al Pla d'infraestructures Ferroviàries de l'any 2009 i que permetria articular una via de comunicació entre Manresa, Sallent, Sant Joan i Súria.

Aquest projecte s'emmarca dins d'un dels aspectes claus de la negociació entre ERC i els comuns, el "gran acord nacional per la mobilitat", per Albiach, on també es concretaran el tramvia del camp de Tarragona i la Costa Brava. En aquest acord, també s'hi detalla convertir la N-II en una "via pacificada" i la congelació de tarifes de transport públic. Albiach ha detallat que "seguiran treballant" per afegir a l'acord aspectes relacionats amb Rodalies a Lleida, Tortosa i l'R8 fins a Vilafranca.

L'habitatge i la reindustrialització, una altra clau

En relació amb habitatge, la partida augmenta fins als 1.000 milions d'euros. El preacord inclou la creació d'una energètica pública i una oficina per ajudar a la remunicipalització de l'aigua, que oferirà "suport" a "tots els municipis".

Un altre dels aspectes importants en la negociació ha estat en relació amb la reactivació industrial. Així, s'ha incrementat la partida dels 50 milions d'euros fins als 76 milions d'euros.

Albiach ha detallat que també s'activarà un mecanisme per "legalitzar" i "dignificar" el treball de cures i neteja de la llar. En sanitat, s'ha establert la internalització del 061 i el 112. En els "pròxims dies" comuns i l'executiu es reuniran per "augmentar els recursos" destinats al psicòleg i dentista públic. Per contra, es manté la discrepància en altres camps com el projecte del Hard Rock.

"Els pressupostos no anaven d'independentistes o no independentistes", ha subratllat Albiach. "Anava de fer-li la vida una mica més fàcil als catalans", ha afegit. En aquesta línia, la líder dels comuns ha agraït les "cessions" que ha fet ERC per poder tirar endavant la tramitació dels comptes i ha assegurat que els queda un mes per "seguir treballant". La votació final per la tramitació dels comptes està prevista pel pròxim 23 de desembre.

"Anava de fer-li la vida una mica més fàcil als catalans"

Aragonès celebra l'acord

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat l'acord amb En Comú Podem pels pressupostos del Govern. En una compareixença aquest dilluns al migdia a la Galeria Gòtica de Palau, el president ha agraït la feina del conseller d'Economia, Jaume Giró. Després d'informar el Consell Executiu que, "com a president", ha tancat un acord amb el grup parlamentari d'En Comú Podem per tramitar els comptes i estudiar-ne l'aprovació, Aragonès també ha plantejat la revisió del pacte per la investidura amb la CUP.

El president ha lamentat que els anticapitalistes hagin decidit no donar suport als comptes, però ha asseverat que "la mà estesa continua". Aragonès ha donat per fet el suport de Junts a l'acord pels pressupostos: "Tothom estarà a l’altura".

JxCat demana parlar amb ERC

La vicepresidenta de JxCat i diputada al Parlament, Elsa Artadi, ha explicat que el seu partit demanarà una reunió "urgent i al més alt nivell" a ERC després de l'acord del partit de Pere Aragonès amb els comuns sobre pressupostos. Segons Artadi, aquest acord "altera" la majoria de la investidura del 52% i ha afegit que això "ha de tenir conseqüències".

Des del faristol del Parlament, Artadi ha afirmat que no hi ha cap canvi substancial i que continuen sent els comptes del conseller d'Economia, Jaume Giró. Per això, ha explicat que Junts en facilitarà la tramitació. "Només s'ha arribat a un acord a canvi de Barcelona", ha insistit. En canvi, no ha volgut garantir que JxCat aprovarà els comptes en la votació final del 23 de desembre.