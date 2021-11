ERC amenaça amb no votar a favor de la llei que blinda el català si les plataformes que no tenen seu a Espanya estan exemptes de complir la quota del 6% de producció en llengües cooficials. Ho ha dit aquest dimarts el portaveu dels republicans al Congrés Gabriel Rufián, que ha alertat que si ERC vota no a la llei de l'audiovisual, "s'obren tots els escenaris, també al Senat", cosa que implica reconsiderar el vot sobre els Pressupostos Generals de l'Estat.

"Tocar els nassos a ERC amb això de veritat que és un mal negoci", ha insistit Rufián, que ja preveia que el PSOE podria intentar "fer trampes" amb la qüestió del català. "Simplement, és perquè parla més amb alguna multinacional que amb nosaltres, però cap multinacional té 13 diputats al Congrés", ha advertit.

Rufián, que ha recordat que el PSOE es va comprometre "per escrit" a blindar el català a la llei de l'audiovisual sense excepcions per a cap operador, ha recomanat als socialistes que respecti l'acord per mantenir la majoria "que li permet tirar endavant molts acords". Si no, "ERC no li donarà suport, i si ERC no li dona suport, aquesta llei no existeix", ha advertit, per afegir tot seguit que els socialistes encara tindrien l'opció de tirar-la endavant amb el PP, però que això comportaria "conseqüències" de consideració.

La llengua és "sagrada"

El portaveu republicà ha insistit que per a la seva formació el tema de la llengua és "sagrat". I ha admès: "O protegim un sector que dona feina a 30.000 persones o se'n va en orris". Això -ha afegit- els obliga a fer coses que "potser no voldríem fer però que estaríem obligats a fer".

Alhora, Rufián ha considerat una "excusa peregrina" que plataformes com Netflix, HBO o Amazon Prime Video es puguin saltar la quota de llengües cooficials pel simple fet que no tinguin seu a Espanya. "Si hi ha una plataforma que dirigeix el seu contingut al públic d'aquest país, concretament a Euskadi, Galícia i Catalunya, l'Estat pot regular-la. Dir el contrari és enganyar la gent", ha insistit.

Finalment, el portaveu republicà ha anunciat que ERC ha demanat una reunió "d'urgència" amb el PSOE per tractar la qüestió, i allà els "repetiran" que "o ho fan bé, o tothom té un problema". Alhora, ha instat Podem, al qual, segons ha dit, "no li agrada gens el que s'està publicant sobre la llei", a sortir i dir-ho "públicament".