El govern central ha admès que la quota del 6% per llengües cooficials no afecta el catàleg de Netflix, HBOMax o Amazon Prime. Fonts de l'executiu de Pedro Sánchez han precisat que el projecte de llei de l'audiovisual aprovat en el Consell de Ministres d'aquest dimarts només obliga a garantir la quota de català, gallec i basc a les plataformes amb seu a Espanya, com seria el cas de Filmin o Movistar+. Les mateixes fonts argumenten que la directiva europea té molta complexitat i limita la capacitat d'intervenir sobre les plataformes internacionals. A més, sostenen que el que inclou la llei respecta el pacte amb ERC.

El percentatge per a les llengües cooficials s'hi va introduir fruit de l'acord de l'executiu amb ERC per aprovar els pressupostos de l'Estat de 2022, però fins ara el govern espanyol no havia concretat que deixava fora Netflix, HBOMax o Amazon Prime. L'acord entre el govern espanyol i ERC establia que del 30% de la quota de producció europea obligatòria fixada per la Unió Europea, la meitat (un 15%) hagi de ser en alguna de les llengües oficials de l'Estat: un 40% en català, gallec o basc i el 60% en castellà. Això suposa que, del total del catàleg de plataformes, la reserva per a llengües cooficials representi el 6% i el 20% del catàleg europeu. Els republicans ja han alertat aquest dimarts al matí que el text dona possibilitat a les plataformes que no tenen seu a l'Estat espanyol a què s'escudin en la normativa europea per esquivar l'obligació de complir les quotes per a les llengües cooficials. ERC ja ha avançat que pretén introduir esmenes en el text. El PDeCAT també ha avisat que vol negociar-lo perquè cal complementar les quotes amb altres mesures que garanteixin la protecció del català. Preguntada per aquesta possibilitat en roda de premsa, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha insistit que la norma assoleix un "equilibri" i que el text és "molt sòlid". Calviño ha evitat concretar si la quota del 6% afectava les plataformes internacionals. La vicepresidenta ha reiterat que la llei aconsegueix un "bon equilibri" entre l'impuls de la indústria, l'atracció d'inversió de plataformes internacionals i la protecció de la cultura i les llengües de l'Estat espanyol. Plataformes radicades a Espanya Així doncs, l'obligació de reservar una quota per a les llengües cooficials vincula plataformes com Filmin, que ja té un 23% del catàleg en català. De fet, la plataforma va crear Filmincat el 2017 amb el suport del Departament de Cultura amb un catàleg de prop de 2.500 pel·lícules i sèries de totes els gèneres en versions originals, subtitulades i doblades al català. La plataforma Movistar+, fruit d'un acord amb Política Lingüística de 2014, oferta més de 300 pel·lícules i 40 temporades de sèries en VOSC. Els continguts amb àudio en català, també amb subtítols en català, són 55 llargmetratges i 1 sèrie. Pel que fa al català al conjunt de les plataformes internacionals suposa menys de l'1% del catàleg. ERC diu que és "de mínims" ERC ha recordat aquest dimarts que l'acord amb el govern espanyol sobre la quota del 6% era "de mínims". Fonts dels republicans han remarcat, després que el govern espanyol hagi precisat que la quota no afecta plataformes internacionals, que ja van explicar que "s'hauria de seguir treballant". Fonts de l'executiu de Pedro Sánchez han admès aquest dimarts que el projecte de llei audiovisual aprovat al Consell de Ministres només obliga a respectar la quota per al català, basc i gallec a les plataformes amb seu a Espanya, com Filmin o Movistar+. Fins ara s'havia assumit que també l'haurien d'aplicar Netflix, HBOMax o Amazon Prime. Les mateixes fonts del govern espanyol han defensat que el que inclou la llei és el que es va pactar amb ERC i han argumentat que la directiva europea que es transposa té molta complexitat i limita la capacitat d'intervenir sobre les plataformes internacionals. Els republicans ja han avançat que presentaran esmenes en el tràmit parlamentari que s'iniciarà al Congrés arran de l'aprovació del projecte de llei en el Consell de Ministres per assegurar la protecció del català.