Les persones majors de 60 anys ja es poden vacunar de la dosi de reforç de la covid-19 si fa sis mesos que van rebre la segona o bé tres en cas que fos la d'AstraZeneca o Janssen, segons ha especificat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. La majoria de persones de 60 a 69 anys van vacunar-se amb AstraZeneca. Des de la setmana passada s'han pogut vacunar, però ha estat de forma espontània als centres de salut per prioritzar la protecció dels majors de 70 anys. En les properes hores Salut preveu obrir la possibilitat de demanar cita prèvia a través de la web de vacunació per al grup de 65 a 69 anys i començar a enviar SMS. D'altra banda, la vacunació de primeres dosis ha augmentat un 82% des que es preveu el certificat covid.

Salut començarà a citar de forma progressiva per edat els majors de 60 anys per a la dosi de reforç de la vacuna de la covid-19. Al llarg d'aquest dimecres, preveu obrir la franja de 65 a 69 anys per demanar cita prèvia a través de la web de vacunació i també enviarà els SMS, segons ha explicat la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel.

El període de temps entre dosis

La secretària de Salut Pública ha explicat que la dosi de reforç s'administra separada per sis mesos en cas de tenir la pauta amb Pfizer o Moderna o tres mesos si van rebre Janssen o AstraZeneca. Aquesta consideració, introduïda recentment, és rellevant, ja que la majoria de persones de 60 a 69 anys van rebre el vaccí d'AstraZeneca.

La doctora Cabezas també ha remarcat que la tercera dosi serà de Pfizer o Moderna i que "no importa" la que hagin rebut en primeres dosis. En el cas de rebre Moderna, però, serà mitja dosi de la inicial, perquè porta més concentració d'ARN missatger que Pfizer.

També ha començat la vacunació dels professionals sanitaris i sociosanitaris i de persones que viuen en residències que no són de gent gran. Des de fa setmanes s'administra la dosi de reforç en residències de gent gran, als majors de 70 anys, a les persones immunodeprimides i la dosi de record dels vacunats amb Janssen.

La sisena onada creix gradualment

La doctora Cabezas ha insistit a fer una crida a vacunar-se entre aquelles persones que encara no ho hagin fet i ha posat en relleu que la sisena onada està avançant de manera més progressiva que anteriors, sobretot en hospitalitzacions, gràcies a aquesta protecció.

La secretària de Salut Pública ha indicat que les persones no vacunades tenen una probabilitat 2,3 vegades major de ser hospitalitzades per covid i 4,2 d'entrar a l'UCI que les que estan protegides. En els majors de 50 anys, la probabilitat d'ingressar és 3,2 major i d'entrar a l'UCI, 6,2. Actualment a Catalunya el 84% de la població major de 12 anys està vacunada.

Certificat covid

Les primeres dosis de la vacuna de la covid-19 han augmentat un 82% des que es preveu que a Catalunya es necessiti el passaport covid per entrar en bars, restaurants, gimnasos i residències, més enllà de l'oci nocturn. Així, del 24 al 30 de novembre, s'han administrat 30.614 primeres dosis, mentre que del 17 al 23 de novembre,16.845.

Davant de les dificultats de les persones que pateixen bretxa digital per descarregar-se el certificat de vacunació covid a través de La Meva Salut, Craywinckel ha demanat que tothom s'activi per oferir suport a aquestes persones i ajudar-les a fer el tràmit. "Un cop descarregat el tens per sempre i el QR és perfectament legible i no genera cap problema", ha dit.

Amb tot, també ha anunciat que Salut activarà ara la possibilitat de recollir el certificat covid imprès en els punts de vacunació poblacional "si cal i per a persones que de cap manera el puguin aconseguir (per la via digital)".