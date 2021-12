Tots els casos nous de covid-19 a Catalunya són «100%» de la variant òmicron. Així ho ha confirmat avui en roda de premsa la secretària de Salut Pública Carmen Cabezas.

La secretària de Salut Pública ha apuntat que a Sud-àfrica, on es va detectar la variant òmicron per primera vegada, ja es registra un descens ràpid dels casos. «Hi va haver un augment ràpid i ara hi està havent una caiguda ràpida», ha dit. També Alemanya o Holanda estan veient caure els casos després de la posada en marxa de noves restriccions. «Esperem que a Catalunya passi el mateix amb les noves restriccions», ha afegit la doctora.

La directora de CatSalut, Gemma Craywinckel, ha admès que aquesta variant ha comportat un augment de les consultes en l’atenció primària que no es va donar en la cinquena onada. «Dilluns van ser 61.000 consultes, dimarts en van ser 52.000. Això suposa una pressió molt alta en l’atenció primària», ha admès.

La sisena onada segueix a l’alça, però no només a Catalunya, sinó a nivell internacional. Els casos de covid-19 en el món van augmentar un 11% la setmana passada.

A Catalunya, actualment la incidència de contagis més gran es dona en el grup de 20 a 29 anys, en què el percentatge de vacunació amb pauta completa és del 73%, un dels índexs més baixos en comparació amb altres franges. A les franges que ja tenen dosi de reforç, la incidència del virus va a la baixa, així com en els grups on l’índex de vacunació és més elevat.