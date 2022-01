El Partit Popular de Catalunya proposa a la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que se sumi a la petició que fan al ministre de Consum, Alberto Garzón, perquè “dimiteixi” o sigui “cessat” per Pedro Sánchez. El portaveu del partit de Lleida, Xavi Palau, creu que les declaracions que va fer el ministre, a l'entrevista que va concedir a 'The Guardian', poden suposar la “destrucció de milers de llocs de treball” a Lleida.

En aquest sentin, els populars presentaran un Pla de Ramaderia per a millorar la “competitivitat” i “promoció” del sector. Diuen que es farà una “defensa sense fissures” de l’econòmica del territori, del turisme i la restauració.

En un comunicat, el portaveu del partit a les comarques de Lleida, Xavi Palau, anuncia que sol·licitaran a l’alcalde de Girona, a la Diputació, a la conselleria i a tot el conjunt d’administracions que “rebutgin” les paraules del ministre. Sosté que la ramaderia és una de les “principals” fonts d’ingressos, “riquesa” i “creació de llocs de feina”.

No només des de Lleida asseguren això, i el portaveu del partit a Girona, Jaume Veray, qualifica les declaracions del ministre “d’irresponsables” i que el sector no mereix “el tracte” rebut per part del ministre, tot afirmant, que el ministre va dir que la qualitat de la carn que s’exporta des de l’estat espanyol és “dolenta” i provinent d’animals “maltractat”. Per això, en demana la dimissió “sense dilació”. El portaveu reprova les paraules de Garzón argumentant que les normes de benestar dels animals “són les mateixes” a tota Europa.