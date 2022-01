La portaveu dels socialistes de Catalunya, la santjoanenca Elia Tortolero, ha anunciat que participaran en el Pacte Nacional per la Llengua, sempre que hi sigui "tothom". Demanen un acord que aglutini a totes les forces polítiques. En aquest marc, el PSC ha organitzat unes Jornades, encara sense data ni programa concret, per abordar la qüestió del català.

Aquestes, no seran les úniques jornades que convocaran els socialistes, n'estan preparant un altre sobre la reforma laboral i se celebrarà a Platja d'Aro (Baix Empordà). La formació que ara encapçala Salvador Illa, com a primer secretari, diu no "entendre" com els partits d'esquerra es posicionen en contra de la reforma laboral. "No s'entén que es posin al costat del PP", ha insistit Tortolero. La portaveu creu que l'acord al qual s'ha arribat amb els agents socials i la patronal és un "èxit de país", i que els partits que no hi facin costat "ho hauran d'explicar molt bé". En roda de premsa, els socialdemòcrates han aprofitat per parlar de la taula de diàleg. Sense entrar a valorar "els tempos" per posar data, el PSC ha dit que faran "costat" als presidents en les seves decisions d'agenda. Tanmateix, la portaveu ha retret a ERC que demani diàleg a Espanya, però que a Catalunya faci "boicot" amb la reforma laboral, contraposant els dos temes.