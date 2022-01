L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha equiparat Espanya amb Polònia i Romania, i ha assegurat que l'estat espanyol "està en xoc amb Europa". "Quan veiem com s'està interpretant el dret a Espanya o a Polònia, ens adonem que estem en xoc amb Europa i això arrossega Catalunya i també el projecte d'Europa", ha lamentat. En aquest sentit, l'advocat ha assegurat que el projecte europeu "no quallarà" mentre el dret no sigui heterogeni a tots els estats membre. Boye ha participat aquesta tarda a la taula rodona 'Democràcia, seguretat, valors i drets', que s'ha celebrat a la UVic en el marc de la Conferència Sobre el Futur d'Europa, impulsada pel Govern. La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, ha clausurat l'acte.

Aquesta és la tercera taula rodona d’un total de set que ha organitzat el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert arreu del territori. L’objectiu del cicle és fomentar la participació de la ciutadania catalana a la Conferència sobre el Futur d’Europa, un procés de participació a escala europea impulsat per les presidències de la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea per visibilitzar les opinions i propostes de la ciutadania sobre el projecte europeu.