Diverses entitats ecologistes han denunciat que els laboratoris Vivotecnia, una empresa proveïdora del Parc Científic de Barcelona (PCB), que depèn de la Universitat de Barcelona (UB), sacrificaran 32 cadells beagle després d'una experimentació animal. Segons les entitats denunciants, entre les quals es troba PACMA, l'experiment consisteix a subministrar als gossos un fàrmac per a calcular la dosi exacta per a posar fi a la vida de la meitat d'ells i, una vegada finalitzades les proves, se sacrificaran tots els animals per a dur a terme necròpsies.

Sobre aquest tema, fonts de la Universitat de Barcelona han reconegut a Efe que "una empresa externa" està duent a terme un experiment "que busca desenvolupar cures per a malalties fibròtiques i que comporta l'estudi histopatològic dels òrgans de 32 gossos de raça beagle".

CONCENTRACIÓN PARA SALVAR A LOS BEAGLES DE VIVOTECNIA

📆 Sábado 22

📍 Plaça Sant Jaume (Barcelona)

⏰ 12:00#RescateVivotecnia



L'UB ha aclarit que l'empresa que duu a terme la recerca "no pertany al PCB, sinó que està allotjada en ell, com tants altres grups i entitats externes a la UB".

Com altres empreses allotjades al PCB, aquesta empresa pot accedir als serveis dels proveïdors del PCB, entre els quals es troba Vivotecnia, han confirmat les mateixes fonts.

Respecte a l'experiment en concret, la universitat ha afirmat que en aquests moments "s'està elaborant el protocol de treball", per la qual cosa "encara no ha començat la fase d'experimentació", que "està previst que s'iniciï a mitjans de març".

Així mateix, ha afirmat que "vetllarà perquè es compleixi amb tota la legislació en matèria d'experimentació animal" i que els gossos "només se sacrificaran si no hi ha una altra alternativa".Per això, el protocol de treball haurà de sotmetre's a "tots els requisits establerts en les normatives autonòmiques, estatals i europees", a més de "els preceptes ètics que vinculen tant al PCB com a la UB".

La universitat ha indicat que la pràctica amb animals "és en aquests moments insubstituïble a l'efecte de garantir el progrés científic, especialment de la biomedicina", que "permet fer front a les múltiples malalties que ens afecten". Segons la UB aquesta pràctica "es realitza a la universitat només quan és estrictament ineludible i sempre amb la màxima exigència ètica, per a minimitzar al màxim l'impacte en els animals que formen part dels experiments".

Ada Colau ha demanat aquest dimarts per carta a la consellera Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que "eviti" el sacrifici dels 38 cadells de gos de la raça beagle. L'alcaldessa de Barcelona ho ha indicat a les xarxes socials després d'assegurar que molta gent li ha fet arribar la preocupació per la situació. Es tracta, segons la batllessa, d'un estudi farmacològic que impulsa l'empresa Vivotecnia per encàrrec del Parc Científic. "Tots recordem les imatges horribles del maltractament animal que aquesta empresa va provocar a Madrid", ha escrit Colau. Vivotecnia està denunciada per presumpte maltractament animal. "Li demanem a la Generalitat que exerceixi les seves competències i protegeixi els drets dels animals. Barcelona sempre estarà en contra del maltractament animal", ha afegit Colau.

Polèmica a Madrid

Finalment, ha afegit que les universitats, centres de recerca i institucions públiques estan "compromesos a continuar treballant per a buscar alternatives a l'experimentació amb animals" i per "trobar opcions que facin possible el progrés científic sense haver de recórrer a aquesta pràctica".

Algunes entitats com PACMA o les Joventuts Socialistes de Catalunya han organitzat protestes contra l'experimentació animal i per a impedir el sacrifici dels gossos i han demanat el seu "alliberament immediat". El mes d'abril passat, la Comunitat de Madrid va suspendre l'activitat investigadora del laboratori Vivotecnia després que, arran d'una denúncia, es constatessin indicis de maltractament animal en realitzar una inspecció a la seva seu de Tres Cantos.

La suspensió temporal va ser aixecada el passat 1 de juny, segons van confirmar a Efe fonts de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Sostenibilitat, després de comprovar que el laboratori havia implementat totes les mesures preventives i correctores sol·licitades, com càmeres de seguretat i un equip veterinari que redacti informes sobre la situació dels animals.