La Mesa del Parlament ha rectificat i ha acordat deixar sense efecte la modificació que va fer de la llicència d'edat el passat desembre i obrirà una negociació amb els treballadors de la cambra per a tancar un nou pacte que impedeixi que hi hagi treballadors que cobrin sense anar a treballar els últims anys abans de jubilar-se.

Segons ha avançat Nació Digital, la reunió de la Mesa d'aquest dimarts vol així posar fi a la llicència d'edat que tanta polèmica ha aixecat, després que el diari Ara destapés la seva existència i el cost que suposa per mantenir treballadors que no trepitgen el Parlament. Ara, però, faltarà poder arribar a un nou acord amb els empleats per poder desfer del tot l'anterior pacte.