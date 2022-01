La germana de l'exconsellera Dolors Bassa, Montse Bassa, ha anunciat aquest dijous al matí que s'ha donat d'alta com a militant d'Esquerra Republicana. Bassa ha detallat que viu, pensa i sent "en català" i per això ha decidit unir-se al partit. En un vídeo penjat a les xarxes, la germana de l'exconsellera també ha afirmat que és "d'esquerres" i creu "en la justícia social i en la desobediència civil i pacífica contra les lleis injustes".

Per això assegura que com a militant d'ERC pensa treballar "contra els privilegis i la corrupció" des de les institucions i des dels carrers. De fet, Montse Bassa és diputada d'ERC al Congrés per Girona des del 16 de maig del 2019.