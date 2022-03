La Confederació Empresarial del Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT) no se suma a la convocatòria de vaga de transportistes, prevista pel sector a partir de dilluns que ve. La patronal, però, diu que entén els motius pels quals s'ha convocat, però assenyala que en una reunió amb el govern de l'estat van aconseguir que tirés endavant una llei que els permet repercutir l'increment del preu del carburant al client final. En aquest sentit, el president de CETCAT, Eduard Ayach, assenyala que, malgrat que no els agrada, han de carregar els costos de l'increment de preu del combustible. "Estem veient com s'està disparant a xifres desmesurades mai vistes i com a sector ens veiem obligats a prendre aquesta mesura", ha assenyalat Ayach.

El president de CETCAT recorda que ja van plantejar una vaga que al final no es va arribar a produir, en bona mesura per la l'aprovació per part del govern de l'estat de la llei que preveu que es pugui incrementar el preu del servei del transport de mercaderies, en funció de la pujada del dels carburants. Tot i això, Ayach assenyala que entenen que hi hagi qui vulgui protestar i manifestar-se per "la problemàtica" però no donen suport a la convocatòria de vaga. De fet, des de la CETCAT consideren "insostenible" l'escalada de preus que està registrant el carburant i recorden que són un sector essencial. Ayach deixa clar que volen evitar haver d'aturar els camions i que això significa arribar a un acord amb els clients perquè assumeixin l'increment de costos que suposa pel sector. "Nosaltres sense combustible no podem circular i si ens surt més a compte tenir els vehicles parats vol dir que hem de negociar amb el client un increment de preu", ha remarcat. Que s'hi posi solució Ayach ha assenyalat que si una part del sector fa vaga pot suposar un problema de subministrament, si bé creu que les mesures que es posaran sobre la taula "han de fer efecte". "Entenem que els mitjans que es posaran donaran el seu resultat i que hi haurà una situació de màxima normalitat possible, tenint en compte que la nostra feina és fer arribar les mercaderies al seu lloc en temps i forma", ha conclòs.