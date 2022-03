La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha defensat que les polèmiques declaracions del portaveu del partit a Madrid, Gabriel Rufián, "no són un debat estèril". En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio", Rovira ha afirmat que en aquests moments que algú estableixi lligams de l'independentisme amb Rússia a nivell internacional "fa un mal absolut i mina la reputació".

Rovira ha concedit l'entrevista quatre anys després que marxés a l'exili deixant plantat el Tribunal Suprem, on estava processada per l'1-O. La republicana ha explicat com el president d'ERC, Oriol Junqueras, des de la presó, va animar-la perquè marxés a l'exili. "Aquí ja hi som els que hi hem de ser i més gent no té sentit", li va dir.

Rovira creu que l'independentisme s'ha deixat acomplexar massa per "temes simbòlics" i ha afegit que si hi hagués més confiança no hi haurà "debats estèrils". Sobre la necessitat de recosir la unitat de l'independentisme, la secretària general d'ERC ha considerat que la "repressió" ha contribuït a la divisió interna. "Unitat, unitat, unitat idealitzada com a tal no hi ha sigut mai. Hi ha hagut un objectiu comú al què hi hem arribat després de debatre molt i confio en tornar aquí", ha afirmat.

La secretària general d'ERC, a Ginebra des de fa 4 anys, ha defensat també que no s'ha de contraposar presó i exili perquè, segons ha dit, "són dues cares d'una mateixa moneda". Recordant les hores en què va decidir marxar de Catalunya, Rovira ha explicat que va anar a visitar Junqueras, que ja estava en presó preventiva. I ha explicat com el president d'ERC en veu alta li va dir: "Aquí ja hi som els que hi hem de ser i més gent no té sentit". Així mateix, li va senyals per donar-li a entendre que no havia de marxar i convèncer els altres. Rovira, quan va tornar a Barcelona, va seguir les directrius de Junqueras per intentar convèncer les altres persones que estaven en la mateixa situació perquè marxessin a l'exili.

Pel que fa a la seva situació actual, ha explicat que continua processada per rebel·lió i ha considerat que "això no canviarà". En aquest context, ha considerat que si posa els peus a l'estat espanyol aniria directament a la presó.