El judici a Pablo Hasel i 10 acusats més per la protesta del 25 de març de 2018 a Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont, previst pel 5 i 6 d'octubre a l'Audiència de Lleida, s'ha ajornat al 23 i el 24 de novembre, per problemes d'agenda d'una de les parts, segons han explicat fonts pròximes al cas a l'ACN. La fiscalia demana que se'ls imposin 3 anys de presó per desordres públics, 9 mesos de presó més per lesions i un any i mig per atemptat contra els agents de l'autoritat. Per a aquest últim delicte, però, la fiscalia demana mig any més pel raper Pablo Hasel, en aplicar-li l'agreujant de reincidència. Així doncs, en total sol·licita que s'imposin 5 anys i 3 mesos per a 10 dels acusats i 5 anys i 9 mesos per al raper lleidatà.

Els fets pels quals se'ls acusa haurien tingut lloc durant la protesta que es va fer davant de la subdelegació del govern espanyol de Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, el 25 de març de 2018. Se'ls acusa de desordres públics amb l'agreujant d'ocultació del rostre per dificultar la identificació, lesions i atemptat als agents de l'autoritat i se'ls hi demanen multes de gairebé 40.000 euros pels delictes de danys i lesions lleus (3.600 per a cadascun dels 11). A més, el ministeri públic demana també que s'indemnitzi al Ministeri de l'Interior amb 6.970,21 euros pels danys ocasionats a l'edifici de la subdelegació del govern espanyol a Lleida; també a la conselleria d'Interior, en cas que reclamin els danys ocasionats als vehicles policials i a quatre Mossos d'Esquadra amb imports d'entre els 300 i els 2.600 euros. Tres dels acusats son d'Alcarràs, Alpicat i Benavent de Segrià i els altres vuit de Lleida i tenen entre 22 i 50 anys. Segons l'escrit de fiscalia, els 11, amb l'ajuda d'altres persones no identificades, van empènyer els agents de policia que hi protegien l'entorn de la subdelegació del govern espanyol a Lleida per intentar entrar a l'edifici. A més, afegeix el ministeri públic, van incitar la resta de manifestants perquè hi participessin. La Fiscalia considera que, amb l'objectiu d'"alterar la pau pública", els acusats van empènyer i propinar puntades de peu als agents fins arribar a la porta de l'edifici. Un cop allà, amb els agents envoltats, segueix l'escrit, els acusats van sostreure emissores de ràdio policials i els van llençar monedes, arròs i ous, que van causar desperfectes a les vehicles dels Mossos d'Esquadra. També, assegura el ministeri públic, els manifestants van fer pintades a l'edifici i van trencar les barreres d'entrada a l'aparcament. Arran d'aquests fets, afegeix, van resultar ferits 4 agents per contusions.