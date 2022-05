Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va rebre el 24 de març un avís per una incidència al tram de la línia Anoia-Llobregat a Sant Boi de Llobregat, on es va produir el sinistre en el qual va morir un maquinista, però ho va resoldre en menys de 24 hores.

Així ho han confirmat fonts de l’operadora, que assenyalen que es va tractar d’un «fet puntual» que es va resoldre amb promptitud i neguen haver rebut posteriorment més alertes de mal estat de la via.

Més enllà d'aquest avís, tal com va explicar dilluns la presidenta de FGC, Marta Subirà, en el lloc de l'accident la velocitat estava limitada a 30 quilòmetres per hora perquè s'estan duent a terme uns treballs de manteniment habituals a la xarxa. «Pel que em reporten, no és un tram que tingués una especial complicació ni cap canvi que pogués influir en aquesta situació», va assenyalar Subirà.

«Hem d’analitzar si la velocitat era la correcta, si la càrrega (del tren de mercaderies que va descarrilar) era la correcta... En aquests moments no podem determinar que això era així, ens ho diran els registres i a partir d'aquí podrem contrastar si tot era correcte o si algun element no va funcionar correctament», va afegir. Les investigacions sobre les causes de l’accident segueixen en marxa.

Finalment FGC restablirà a primera hora d’avui el servei de trens entre les estacions de Sant Boi i Molí Nou a la línia Llobregat-Anoia, el tram tallat des de l’accident. El servei s’havia de restablir ahir, però la companyia va detallar que les tasques de retirada dels trens i reparació de la infraestructura s’han allargat més del que estava previst per la complexitat de l’operació.