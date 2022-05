Una discussió per una bicicleta hauria estat l'origen de la baralla en què un home va morir en rebre diverses ganivetades dimecres a la nit al barri de la Maurina de Terrassa. Segons han relatat a l'ACN testimonis dels fets, víctima i agressor es van trobar de manera casual, quan el primer li va ensenyar el vehicle que havia adquirit aquell mateix dia. L'agressor li va retreure que no li hagués consultat a ell, donat que assegurava que li en podia aconseguir una de millor, li va prendre, la va llançar a un contenidor i li va calar foc. Això va originar una baralla que es va desplaçar metres enllà, i on la víctima va acabar rebent les ganivetades que li van provocar la mort al mateix lloc.

Els fets van passar pels volts de les 22.00 hores a la cantonada del carrer Pare Llaurador amb el carrer de Santa Maria de Mazzarello. En un bar situat a la mateixa cantonada, l'agressor prenia una copa d'anís amb el seu pare, quan la víctima va aparèixer amb to amistós i portant una bicicleta, que acabava de comprar per 10 euros. En explicar-li el que considerava una ganga que li facilitaria els desplaçaments per la ciutat, l'agressor li va retreure que pels mateixos diners ell li podria haver aconseguit una de molt millor. Entre retrets, li va treure la bicicleta i la va arrossegar fins un contenidor d'envasos que hi ha metres més avall al mateix carrer Pare Llaurador, just a la porta d'una antiga nau industrial que ara està ocupada, i on la gent de la zona assegura que s'hi fan negocis obscurs. L'home va alçar la bicicleta, la va llançar a dins, li va calar foc, i va desfer les seves passes en direcció al bar, d'on va passar de llarg per seguir carrer amunt. La víctima, desesperat i plorant de ràbia, el va seguir, cridant-lo, fins arribar a la confluència dels carrers Dom Bosco amb Gandia. Baralla amb armes blanques Segons testimonis dels fets, els dos homes van començar-se a barallar, la víctima amb una tros de vidre, que podria ser d'una ampolla, i l'altre amb un ganivet. L'agressor, finalment, va aconseguir ferir-lo de gravetat amb diverses ganivetades, provocant una forta hemorràgia. Tot i la presència del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), no es va poder fer res per salvar la vida de l'home, que va quedà estès a terra davant d'un bar molt concorregut al barri. Els veïns asseguren que la zona ha empitjorat recentment, amb un repunt de les ocupacions i el mal ambient. De fet, tant la víctima com l'agressor vivien en cases ocupades, i com a mínim l'agressor freqüentava la nau ocupada del carrer Pare Llaurador. Tot i fugir del lloc, la policia va localitzar i detenir l'agressor. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s’ha fet càrrec de la investigació.