El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha citat a declarar com a investigat aquest juliol l'excap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, per haver demanat a un agent dels Mossos d'Esquadra informació policial sobre si hi havia cap control sobre ell que l'impedís viatjar, segons ha avançat 'El Periódico', del mateix grup que Regió7.

Segons el rotatiu, els missatges que Alay havia intercanviat amb el mosso, també investigat, es van descobrir al telèfon de l'excap de l'oficina de Puigdemont l'octubre del 2020, després que la policia li confisqués quan va ser detingut en la macrooperació de la Guàrdia Civil contra l'anomenat 'estat major' del procés independentista català. En concret, sempre segons 'El Periódico', Alay va demanar a l'agent un 'pantallasso' sobre si estava vigent el control específic contra ell el 17 de juliol del 2020. El mosso li contesta que ho pot fer, però que està de vacances fins a l'agost, i que si ho necessita abans ho pot demanar a algú de confiança. A l'agost, l'agent va passar la captura de pantalla a Alay en la qual apareix un missatge que diu: "Atenció. La persona no té requeriments pendents". El mosso demana a Alay que no passi la captura a ningú ni reveli la font que li ha fet arribar.