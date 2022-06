Òmnium recorrerà la decisió del jutjat d'instrucció 21 de Barcelona de no investigar l'empresa israeliana propietària del programa NSO pel 'Catalangate'. El Jutjat d'Instrucció 21 de Barcelona ha admès a tràmit parcialment la querella d'Òmnium Cultural pel 'Catalangate' i és la primera que s'admet pel cas de presumpte espionatge massiu a l'independentisme català a través de Pegasus. El president de l'entitat, Xavier Antich, ha dit a Catalunya Ràdio que l'admissió suposa "un salt endavant" en el front jurídic i que és "la posada en marxa per la confirmació que s'ha produït una filtració de dades i identificar el responsable". Antich ha explicat que recorreran la decisió del jutjat de no investigar NSO perquè "no és sostenible jurídicament".

Segons Antich, el jutjat al·lega que NSO és una empresa estrangera i que, per tant, no té la jurisdicció per a poder-la investigar. L'altre argument per a no admetre la querella contra l'empresa israeliana és que "crear un programa informàtic és independent de l'ús que li pugui donar qui l'hagi adquirit". "No considerem que cap dels dos arguments sigui sostenible jurídicament i aquest aspecte concret el recorrerem", ha expressat.

Antich, que admet que no esperen una gran celeritat en la investigació, apunta que una trobada entre el president del Govern, Pere Aragonès, i de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, podria ser "un primer pas si acaba tenint les conseqüències desitjables". "Un cas de gravetat com aquest no es pot resoldre amb una simple trobada entre presidents", reconeix el president de l'entitat sobiranista, que recorda que un estat de dret "té mecanismes propis per a activar quan hi ha una sospita d'una violació tan gran de drets fonamentals".

Antich diu que és una "barbaritat" que Lambán titlli de supremacistes els independentistes

Finalment, preguntat per les declaracions del president aragonès, Javier Lambán, que ha titllat els independentistes de supremacistes, Antich ha considerat que és "una barbaritat". "Que és consideri supremacista una opció política que aposta per la resolució democràtica d'un conflicte polític és una barbaritat", ha remarcat.