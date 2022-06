El Departament de Salut de la Generalitat va assegurar ahir que hi havia 245 persones més ingressades per covid-19, el que elevava el total a 1.762 hospitalitzats, una xifra que no es veia des del passat mes de febrer.

Aquestes són dades referents al període entre el 20 i el 26 de juny publicades a la nova pàgina web que ha posat en marxa el Departament de Salut. Els morts tenen més de 60 anys Segons la Generalitat, ahir hi havia 6 persones més en estat crític, amb un global de 46, i s’havien produït a Catalunya 23 morts en una setmana. En tots els casos, les víctimes eren majors de 60 anys. La nova web, sivic.salut.gencat.cat, però, no proporciona l’acumulat de defuncions ni tampoc de casos, el que suposa un impediment a l’hora de fer seguiment de les dades de l’epidèmia. Pel que fa als positius diagnosticats per l’Atenció Primària, se n’informa de 28.475 més en una setmana, dels quals 11.299 són de majors de 60 anys. Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants arriba als 404. Al conjunt de l’Estat espanyol hi va haver 107 noves morts per covid-19 des de divendres i ja en són 107.906 des de l’inici de la pandèmia. També hi ha hagut 52.218 contagis més, fet que deixa la xifra global en 12.734.038 infectats. El nombre d’ingressats a l’hospital ha pujat fins a les 9.553 persones, 1.348 més que en l’últim recompte.